“La Bourse de Tunis a terminé la séance de vendredi dans le vert, le Tunindex gagne 0,39 % à 6 967,69 points, dans un faible volume d’échanges de 2,965 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a été tirée vers le bas affichant 26 valeurs en baisse contre uniquement 21 valeurs en hausse.

Le titre BIAT a traité 0,584 MD de ses capitaux, en s’échangeant à 118D, soit un décroissement de 0,42 %.

Parmi les valeurs en hausse, SOPAT a enregistré un gain de 5,82 % à 2,18 D, suivi par SANIMED et ICF qui grimpent respectivement de 4,93% et 2,87 % en se monnayant à 1,70D et 215 D.

Dans le rouge, Modern Leasing abandonne 4,44 % à 2,15 D, suivi par AMS et SERVICOM qui ont reculé respectivement de 4 % et 3,70% à 0,72 D et 0,78 D.

Le titre Assurance Salim a clôturé la séance en perdant 2,98 % à 25,71 D, tout comme le titre SIAME qui s’est échangé à 2,61 D, soit un repli de 2,97 % .