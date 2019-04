Un procès-verbal relatif à un don du Japon à la Tunisie pour l’octroi de navires de surveillance contre la pêche illicite vient d’être signé à Tunis, lit-on dans la newsletter trimestrielle (n°12) de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Une mission japonaise a ainsi séjourné en Tunisie du 24 février au 28 mars 2019, et visité les ports de pêche de Radès, La Goulette, Kélibia, Bizerte, Mahdia, Sfax et Gabès pour étudier la requête de la Tunisie et échanger les points de vue avec les responsables des commissariats régionaux au développement agricole (CRDA), l’APIP (Agence des ports et des installations de pêche), INSTM (Institut national des sciences et technologies de la mer) et les chantiers navals.

Deux navires ont été fournis auparavant par le Japon, à savoir “Hannibal” destiné à la recherche scientifique, et “Amilcar” dédié à la formation professionnelle dans le domaine de la pêche, précise la newsletter.