La Banque Centrale de Tunisie (BCT) est parvenue, à fin 2018, à doubler son résultat net bénéficiaire, pour dépasser les 881,3 millions de dinars (MD), contre 385,8 MD à fin 2017.

D’après les Etats financiers de la Banque, publiés jeudi, sur son site web, l’Institut d’émission a réalisé des produits à hauteur de 1,246 milliard de dinars, provenant essentiellement de “Produits des opérations d’intervention sur le marché monétaire” (plus de 1 milliard de dinars en 2018, contre 474 MD en 2017).

Ces produits concernent, notamment, les intérêts perçus au titre de ses interventions par voies d’appels d’offres, mais aussi des achats fermes de bons du trésor, dans le cadre de l’open market, et le produit de facilités de prêt à 24 heures accordé aux banques, ainsi que les produits des reports sur les opérations de swaps de change (les swaps sont des produits dérivés, permettant à deux contreparties de s’échanger une série de flux financiers futurs).

Pour ce qui est des charges de la BCT, elles s’élèvent à 365 MD, et regroupent notamment les charges sur les opérations en devises, les charges de personnel, les dotations aux provisions pour risques, et charges de fabrication des billets et monnaies.