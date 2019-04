Les faits saillants ayant marqué l’activité du secteur des assurances en 2018 :

– Actualisation du tarif de la taxe unique sur les assurances selon l’article 48 de la loi 66-2017 du 17 décembre 2017. Ces taux sont relevés de 5% à 6% et de 10% à 12%.

– La présentation par le Comité Général des Assurances d’un projet de refonte du code des assurances (projet en cours d’examen au niveau de la FTUSA).

– La mise à jour par le Comité Général des Assurances du cadre réglementaire spécifiant les diligences des compagnies d’assurances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, à travers la circulaire n°01/2018, du 02 Mars 2018.

– L’organisation en Tunisie au mois de Juin 2018, de la 32ième conférence de l’Union Générale des Assureurs Arabes (GAIF).

– La mise en place par la tutelle d’un nouveau cadre réglementaire organisant les travaux d’audit de l’actuaire externe (réf : circulaire n°03/2018 du 11/07/2018 du Comité Général des Assurances).

– L’annonce officielle par la tutelle en novembre 2018 de l’entrée en exploitation effective de la Centrale des Risques Auto, et ce à compter du 1er janvier 2019, avec un accès direct et en temps réel à la Centrale des Risques pour les différentes compagnies du marché.

– La révision de la contribution au fonds de garantie des assurés par Décret n°2018-1050 du 17 décembre 2018, en la portant de 1 dinar à 3 dinars, décomptée sur la base de chaque quittance de prime émise relative à l’ensemble des contrats d’assurance.

Au terme de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires de la Compagnie a atteint un montant de 156,006 MD contre 144,120 MD à la même période en 2017, soit une enveloppe en primes additionnelles d’environ 11,886 MD qui correspond à une progression de 8,25 %.

Structure du portefeuille :

La croissance du niveau d’activité de la Compagnie, en 2018, s’est accompagnée d’une certaine modification de la structure de son portefeuille, dont les plus importantes sont :

– La branche Automobile consolide sa position de leadership dans le portefeuille de la Compagnie avec une quasi-stagnation de sa part, soit 35,87%.

– Une avancée de 0,86 point du poids de la branche Vie (23,28% contre 22,42% au 31/12/2017). Celle-ci renforce sa position au second rang dans la structure globale du portefeuille de la Compagnie.

– La branche Maladie maintient sa position au 3ème rang dans la structure globale du portefeuille de la Compagnie, en dépit du recul de sa part de 4 points soit 13,64% contre 18,03% au 31/12/2017.

– Une avancée de la part de la branche Transport de 3 point (6,94% contre 3,94% au 31/12/2017).

Sinistres :

La sinistralité globale de la Compagnie est en aggravation de 5,64 points (55,27% contre 49,63% en 2017). Celle-ci est imputable essentiellement à l’aggravation de la sinistralité des branches Incendie de 303,27 points (S/P : 327,07%), Auto de 1,72 points (S/P : 69,28%) et Risques spéciaux de 16 points (S/P : 49,29%).

L’aggravation importante au niveau de la sinistralité est imputable essentiellement à la survenance d’un ensemble de sinistres liés aux inondations.

Encaissements :

Au 31 décembre 2018, le ratio d’encaissement s’est établi à 76,60 % contre 74,99% en 2017.

Placements :

– L’ensemble des placements nets de la Compagnie totalise, au 31 décembre 2018, un montant net de 383 953 778 DT contre 347 826 427 DT à la même date une année

auparavant, soit une progression de 10,39%.

– Le revenu total des placements de la Compagnie totalise, au 31/12/ 2018, un montant de 26 015 665 DT contre 23 401 823 DT en 2017.

Réassurance & Acceptation :

– Les soldes de la réassurance Non Vie & Vie se sont établis au 31/12/2018 respectivement à 421 640 DT et (114 155) DT contre 11 548 906 DT et 195 090 DT au 31/12/2017. Quant aux Acceptations, le résultat bénéficiaire a observé une diminution de 75,36% en passant de 542 319 DT en 2017 à 133 601 DT en 2018.

Les autres produits & charges techniques :

– Au 31/12/2018, les autres produits techniques Non Vie se sont établis 900 134 DT contre 174 264 DT en 2017.

– Les autres charges techniques Non Vie & Vie se sont élevées respectivement à 5 867 275 DT et 284 991 DT contre 8 128 491 DT et 1 674 879 DT, une année auparavant.