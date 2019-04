Des experts et des ingénieurs spécialisés en minéralogie (étude des minéraux), lors d’une rencontre avec l’agence TAP au Kef, ont démenti la présence de gisements miniers aurifères dans cette région.

Ils ont réfuté des récentes déclarations de la présidente de l’Instance Vérité et Dignité, Sihem Ben Sedrine, qui a affirmé, en présentant, lors d’une conférence de presse, le rapport final de l’Instance la présence de gisements d’or dans cette région et accusé l’ancien régime d’avoir dissimulé toutes les traces relatives à la présence de ces gisements.

Les experts, un professeur universitaire spécialisé en minéralogie et deux ingénieurs en traitement de métaux ont expliqué à cet égard que la région du Kef ne compte aucun gisement contenant de l’or.

Ils précisent que les gisements miniers de cette région ne renferment, outre le zinc et le plomb, que de la pyrite, un minerai communément appelé “or des fous”, dû à sa forte ressemblance avec l’or par son éclat et son étincellement mais dont la nomenclature chimique est différente avec F2s2 pour la pyrite et Au pour l’or.

Selon eux, la pyrite est un minerai qui ne sert pratiquement à rien mais dont l’élimination coûte cher, en ce qu’elle nécessite une opération complexe intégrant le concassage de la roche mère, son broyage et sa séparation des autres métaux comme le plomb et le zinc par le biais de la flottation, le tout à travers l’utilisation de réactifs chimiques coûteux, alors que ce minerai ne vaut rien et est facilement oxydable et surtout sans intérêt, même dans le secteur du bâtiment.

De telles affirmations battent en brèche de façon catégorique les déclarations inscrites dans le rapport final de l’Instance Vérité et Dignité de 2018 et celles de certains hommes politiques et autres activistes de la société civile relatives à la dissimulation de certains documents jugés accablants pour l’ancien régime.

Ces allégations exigent aussi de faire la lumière sur ce dossier et de fournir à l’opinion publique toutes les informations requises et nécessaires pour mettre à nue les pratiques jugées également frauduleuses de l’ancien système politique, au moment même où les spécialistes en minéralogie se lèvent contre ce qu’ils ont qualifié de déclarations fallacieuses qui n’ont rien à voir avec la réalité du secteur minier dans le pays et tiennent à fournir à la population toutes les informations sur ses vraies richesses minières.

La minéralogie est une science multidisciplinaire qui a pour objet les minéraux, leurs identifications, leurs caractérisations et descriptions, leurs analyses, leurs variétés et habitus, leurs classements, classifications et collections, leurs gîtologie, gisements et répartitions, leurs origines et leurs divers modes de formation, leurs usages par l’Homme, leurs intérêts pour la végétation ou la faune, leurs histoires dans l’univers des écrits ou discours savants ou des savoirs profanes ou traditionnels, les diverses modalités de connaissances… (selon Wikipédia).