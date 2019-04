La Bourse de Tunis clôture la séance de mardi en hausse. Le Tunindex avance de 0,17 % à 6 873.54 points, dans un volume d’affaires de 2,375 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

La balance des variations des cours est quasi stable, affichant 22 affermissements contre 21 replis.

Le titre UNIMED a mobilisé le plus fort volume de la séance, de l’ordre de 0,273 MD, réalisant un gain de 0,91 % à 9,90D, suivi par EURO-CYCLES qui a traité 0,249 MD de ses capitaux à 16,30D l’action, indiquant une performance de 6,05 %.

A la hausse également, SERVICOM enregistre un accroissement de 5,88 % en s’échangeant à 0,90D, idem pour les titres SOPAT et AIR LIQUIDE qui ont progressé respectivement de 5,74 % et 2,99 %, en se monnayant à 1,84D et à 83,94D.

A la baisse, TAWASSOL GROUP HOLDING abandonne 3,44 % à 0,28D, tout comme le titre DELICE HOLDING qui a reculé de 2,98 % à 12,04 D.

Dans le rouge , les deux titres BH et TUNISIE LEASING ont signé une perte de 2,93 % en s’échangeant à 12,23D et à 10,60D, suivi par HANNIBAL LEASE qui vu son cours régresser de 2,87 % à 6,75D.