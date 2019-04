Pour la deuxième année consécutive, l’événement se tiendra, à Tunis, ville historique du commerce maritime à la croisée de l’Europe et de l’Afrique. Il réunira plus de 150 délégués internationaux, notamment des experts des océans, décideurs politiques,entrepreneurs et investisseurs, ainsi que des représentants de la société civile et des organisations multilatérales, afin de discuter des opportunités offertes par l’économie bleue en Afrique.

Lors de sa première édition, les intervenants et délégués de l’ABEF avaient souligné l’importance de la coopération internationale, de l’éducation et de financements innovants pour développer l’économie bleue en Afrique à plus grande échelle. Au regard de ces recommandations, ABEF2019 mettra l’accent sur les opportunités d’investissement dans les secteurs traditionnels et émergents pour un développement durable en Afrique.

L’industrie maritime africaine est estimée à environ 1 000 milliards de dollars par an tandis que la valeur des actifs des différents écosystèmes de l’économie bleue serait d’environ 24 000 milliards de dollars. L’économie des océans représente donc un énorme potentiel en matière de création d’emplois et de sources de revenus pour les communautés locales, tout en apportant une réponse aux problématiques du changement climatique et de la durabilité des ressources naturelles.

Les sujets de discussion de l’ABEF porteront notamment sur les Partenariats public-privé; Pêche et aquaculture; Ports et commerce; Energie des océans; Gouvernance et sécurité; Pollution et gestion des déchets; Autonomisation des femmes dans le secteur maritime; Education des jeunes et technologie; et Financement des océans.