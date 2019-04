General Electric (GE) (www.GE.com) vient de nommer Éric Amoussouga au poste de président-directeur général pour l’Afrique francophone. A ce poste, Amoussouga jouera un rôle central dans la gestion de la prochaine étape du déploiement de la stratégie et de la croissance de GE sur les marchés africains francophones.

Basé à Abidjan, Amoussouga dirigera le développement de divers programmes et la mise en œuvre de projets et partenariats public-privé à travers l’Afrique francophone.

Commentant cette nomination, Farid Fezoua, président-directeur général de GE Afrique, a réitéré la volonté de GE de collaborer avec les gouvernements et le secteur privé pour constituer des partenariats public-privé et développer des solutions durables axées sur les résultats.

«Nous sommes optimistes pour l’Afrique francophone où nous voyons des opportunités de développer des solutions pionnières dans les domaines de l’énergie, de la santé, de l’aviation et des énergies renouvelables. Nous pensons que la nomination de M. Amoussouga constitue une étape supplémentaire sur la voie qui fera de notre vision une réalité. Nous sommes également heureux d’accueillir une personne qui possède l’expérience et la passion indispensables pour stimuler notre croissance dans cette région», a-t-il déclaré.

Amoussouga apporte à GE une expérience de 19 années dans le secteur énergétique acquise auprès de grands opérateurs comme AREVA, ALSTOM et GE, ainsi qu’une vaste expertise dans les domaines du développement du secteur énergétique et des stratégies de vente, notamment en Afrique centrale et de l’Ouest.

«Je suis impatient de diriger la croissance régionale de GE en Afrique francophone et de soutenir des initiatives novatrices pour répondre aux besoins des parties prenantes de GE de la région», a déclaré M. Amoussouga.

Les partenariats avec les gouvernements et les entreprises locales représentent une part très importante de la croissance de GE en Afrique francophone et dans l’ensemble du continent. Par le biais de ces collaborations, GE a réalisé d’importants investissements dans des projets d’infrastructures, notamment de solutions d’énergie durable, afin d’assurer des transports efficients et fiables et d’améliorer l’accès à des soins de santé de qualité.

