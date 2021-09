GE met en service le tout premier poste électrique Haute Tension 100% numérique en Afrique

La branche Grid Solutions de GE Renewable Energy a récemment mis en service le tout premier poste électrique haute tension 100% numérique de tout le continent africain, à Thiès à 70 km de Dakar au Sénégal. Ce projet de poste électrique 225 kV fait partie du programme d’expansion, de renforcement et d’amélioration de la fiabilité du réseau de transmission et de distribution de la Senelec, société nationale d’électricité du Sénégal, réalisé par VINCI Energies Afrique de l’Ouest.

«… Ce tout premier poste électrique 100% numérique du continent africain est un bel exemple mêlant transition énergétique et transformation numérique afin de rendre le réseau électrique sénégalais plus fiable et plus efficace pour la communauté », a déclaré Wassel Bouaouda, VINCI Energies.

Le poste électrique numérique de Grid apporte la flexibilité des applications logicielles, ce qui se traduit par davantage de possibilités de maintenance et de mises à niveau à distance. Elle ouvre également la porte à un échange de données plus sûr et plus efficace entre plusieurs dispositifs. L’avantage est que les données en temps réel peuvent être analysées pour optimiser l’utilisation des actifs et maximiser la fiabilité du système. De tels avantages sont cruciaux pour les postes électriques, non seulement pour fournir de l’électricité aux foyers, mais aussi pour gérer l’énergie qui alimente le réseau à partir de diverses sources d’énergie renouvelable.

Pour Eric Amoussouga, directeur général chez GE Grid Solutions en Afrique subsaharienne : « Les fonctionnalités avancées d’un poste électrique numérique, dont l’empreinte peut être réduite jusqu’à 50 %, ainsi que l’accélération de son déploiement, sont des éléments clés de la transition énergétique. De plus, le remplacement des câbles en cuivre par des câbles en fibre optique – qui ne conduisent pas l’électricité – rend les activités de maintenance plus sûres pour les opérateurs… »

Signé en 2018 entre GE et VINCI Energies, le projet comprenait la livraison, la mise en service, l’installation et la supervision du poste électrique numérique de Grid Solutions, des armoires, du système de contrôle numérique, des transformateurs optiques de courant et de tensions.

À propos de VINCI Energies :

Dans un monde en constante évolution, VINCI Energies mise sur les connexions, la performance, l’efficacité énergétique et les données pour accélérer le déploiement des nouvelles technologies et accompagner deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition énergétique.

Fortement ancrées dans les régions, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI Energies dynamisent la fiabilité, la sécurité, la durabilité et l’efficacité des infrastructures d’énergie, de transport et de communication, des usines, des bâtiments et des systèmes d’information.

À propos de GE Grid Solutions :

Grid Solutions est une division de GE Renewable Energy qui emploie plus de 13 000 personnes pour servir ses clients dans le monde entier.

Grid Solutions fournit des équipements, des services et des systèmes aux industries et aux infrastructures de production et de distribution d’électricité à l’échelle mondiale, afin de garantir la fiabilité et l’efficacité des réseaux, des centres de production aux consommateurs finaux.

Grid Solutions s’est fixé pour mission de relever les défis de la transition énergétique en œuvrant pour un raccordement sûr et fiable des ressources énergétiques distribuées et renouvelables au réseau d’électricité.