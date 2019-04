Une journée d’études intitulée “Migration, Vulnérabilité et Inclusion : Dynamiques institutionnelles et logiques des acteurs”, sera tenue le mercredi 3 avril à Tunis, annonce dans un communiqué le Centre d’information et Education au Développement (CIES).

Cette journée sera organisée dans le cadre du projet PINSEC “Jeunes, femmes et migrants : Parcours d’Inclusion Sociale et Economique en Tunisie”, cofinancé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), le CIES, l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), l’Université La Sapienza de Rome et l’Institut National du Travail et des Etudes Sociales (INTES).

La conférence inaugurale sera assurée par le Prof. Fathi REKIK, Université de Sfax sur “Migrations et Vulnérabilités : Quelles Opérationnalisations Conceptuelles”, précise la même source.

La journée sera également une occasion pour présenter les résultats de travaux empiriques sur les thèmes de “Vécu de retour des migrants tunisiens expulsés”,

“Jeunes Tunisiens et dimensions agrégatives informelles”, “Le patrimoine et la valorisation des expériences des migrants subsahariens en Tunisie”,

” Migrations, vulnérabilités et accès aux soins en Tunisie “, et ” Conditions de vie et de travail des immigrés occupants des emplois informels”.