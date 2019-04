La capacité d’accueil de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a été augmentée de 6.624 voyageurs et 2000 véhicules par rapport à 2018, suite à la programmation de deux traversées additionnelles reliant le port de Zarzis et ceux de Marseille (France) et de Gênes (Italie) pour l’été 2019, pour assurer le retour des Tunisiens résidents à l’étranger.

C’est ce qu’a indiqué le PDG de la CTN, Ali Belgacem, cité par l’agence TAP, rappelant que la CTN a programmé 11 traversées entre les ports de Zarzis (Tunis), ceux de Marseille (France) et de Gênes (Italie) pour l’été 2019, contre 3 traversées en 2017 et 9 en 2018.

Il souligne par ailleurs que la CTN enregistre annuellement une moyenne d’entrée de 67.000 véhicules et 200.000 passagers durant la période juin-septembre.

Belgacem a aussi fait remarquer que la programmation des deux traversées additionnelles est une réponse à une demande exprimée par les Tunisiens à l’étranger.

Le départ de la première traversée est prévu pour le jeudi 8 août 2019 du port de Marseille vers Zarzis, soit avant la fête de l’Aïd al-Adha.

La deuxième partira le dimanche 1er septembre du port de Zarzis vers Marseille, avant la rentrée scolaire en France.

Sur les 11 traversées programmées, neuf sont disponibles sur le système de réservation électronique, depuis le 13 décembre 2018. Pour les deux traversées additionnelles, la réservation électronique a été ouverte le 29 mars 2019.