Depuis 2013, l’UBCI est partenaire officiel du grand rendez-vous musical «Jazz à Carthage» dont le coup d’envoi sera lancé, jeudi 4 avril et se poursuivra jusqu’au 14 courant, dans les nouveaux locaux du Pavillon Gammarth.

L’UBCI confirme ainsi sa volonté de se positionner comme un acteur majeur du mécénat culturel et d’accompagner ce festival international, aujourd’hui ancré dans la scène culturelle tunisienne.

Cette démarche engagée de longue date par l’UBCI assure la pérennité de ce festival de jazz en lui apportant son soutien depuis plus de 6 ans et son appui pour promouvoir et faire connaître le jazz en Tunisie, mais aussi élargir son audience auprès de ses clients et collaborateurs, pour lesquels cet événement devient incontournable.

La programmation promet d’être riche pour cette nouvelle édition, avec des artistes venus des quatre coins du monde, aussi bien confirmés que des talents émergents, de tous horizons, mariant les genres et les des styles divers.

Des valeurs sûres du jazz, du blues, du rock et de la soul mais également de la musique cubaine, du folk seront au rendez-vous, avec des artistes internationaux comme Charlie Winston, Hooverphonic, Sly Johnson, Kimberose, Peter Cincotti, ou encore Sarah McCoy ainsi qu’une sélection d’artistes tunisiens, comme Myryam Toukabri et Omar El Ouaer…

Le partenariat officiel de l’UBCI avec le Festival « Jazz à Carthage » marque encore davantage le soutien de la banque au langage universel qu’est la musique jazz.

