Les travaux de la 30e session ordinaire du sommet arabe ont pris fin dans la soirée du dimanche 31 mars 2019 à Tunis. Les dirigeants arabes mènent actuellement des concertations pour désigner le lieu du prochain conclave, a indiqué le président de la République et président du sommet, Béji Caïd Essebsi, dans une allocution prononcée à l’occasion de la clôture du sommet.

Caïd Essebsi a souligné que le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes va informer les participants de toute décision qui sera prise, saluant, à cette occasion, la contribution des pays arabes aux différents travaux du sommet.

Par ailleurs, il s’est félicité de la profondeur des débats qui ont marqué les travaux du sommet, réaffirmant le souci des pays arabes de renforcer la solidarité, de resserrer les rangs et de soustraire la région arabe des affres de la crise.

Le chef de l’Etat a également salué les efforts déployés par le Secrétaire général de la Ligue arabe, les membres des délégations et le personnel du Secrétariat général pour préparer les différentes réunions qui ont précédé le sommet.

Caïd Essebsi a formé l’espoir de voir les décisions prises au sujet de l’impulsion de l’action arabe et la cause palestinienne se concrétiser sur le terrain.

Il a souligné que la Nation arabe est en mesure aujourd’hui de surmonter les difficultés et de relever les défis qui se dressent à la faveur de sa volonté et de son potentiel humain, assurant que la Tunisie œuvrera de concert avec les pays arabes pour renforcer la solidarité et coordonner les efforts au service des intérêts des peuples.

La Tunisie abrite, ce dimanche, le 30e sommet de la Ligue des Etats arabes dans un contexte de vifs désaccords politiques au sujet de nombreuses questions régionales dont le dossier syrien.

Prennent part à cet événement, 21 délégations arabes représentées au plus haut niveau, à l’exception de la Syrie dont l’adhésion à la Ligue a été provisoirement suspendue le 11 novembre 2011 jusqu’à ce qu’elle respecte le plan de sortie de crise.