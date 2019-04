“En dépit des problèmes auxquels il fait face et des crises qui le minent, le monde arabe demeure uni autour des questions immuables et refuse de nommer l’occupation à demi-mot ou encore de conférer à l’occupant une légitimité colonialiste”. C’est ce qu’a déclaré, vendredi 29 mars, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou Al-Ghit.

Il a ajouté que “le Golan est un territoire syrien arabe occupé, selon le droit international et les résolutions n°242 de 1967 et n°497 de 1981 du Conseil de sécurité et toute autre déclaration ou annonce contraire à cette évidence n’a aucun effet légal”, faisant ainsi référence à l’annonce du président américain de reconnaître la souveraineté d’Israël sur le Golan.

“Il n’y a aucune autre cause aussi fédératrice pour le monde arabe que celle de la cause palestinienne et d’Al-Qods Al-Sharif, et se trompe celui qui pense que les crises régionales ont détourné l’attention arabe sur cette cause fondamentale”, a d’autre part lancé Abou Al-Ghit.

“Les actes d’intimidation sans précédent exercés par les forces de l’occupation israéliennes n’ont d’égal que les dernières positions de l’administration américaine qui encouragent l’occupant à continuer sur la même lancée”, a-t-il laissé entendre.

“La seule issue pour préserver la souveraineté et l’intégrité d’un Etat est l’amorce de véritables processus de règlement politique en Syrie, en Libye et au Yémen pour parer à toute tentative d’ingérence étrangère dans les affaires arabes” a-t-il estimé.