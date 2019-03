La Tunisie déposera, fin avril prochain, son rapport sur le suivi de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auprès du Conseil des droits de l’Homme à Genève.

Selon Mohamed Fadhel Mahfoudh, ministre chargé de la Relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme, la société civile va présenter un rapport parallèle dans la perspective du renforcement du processus participatif visant la protection des droits humains, conformément aux dispositions de la constitution et aux standards internationaux.

Présidant, vendredi 29 mars à Tunis, l’ouverture des travaux de la consultation nationale sur “le rapport de la Tunisie relatif au suivi de la mise œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques”, le ministre a indiqué que la protection des droits humains est un “effort national commun”, soulignant l’importance des consultations organisées au niveau central et régional.

La Tunisie a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1968 en vertu de la loi n° 68-30 du 29 novembre 1968, autorisant l’adhésion de la Tunisie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.