La Bourse de Tunis entame la séance du jeudi sur une note négative, où le TUNINDEX a perdu 0,31% à 6.953,86 points, dans un faible volume d’échanges de l’ordre de 1,027 MDT, indique l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre HANNIBAL LEASE s’offre une hausse de 4,44% à 6.58 D, suivi par SAM et TAWASSOL GROUP HOLDING qui avancent respectivement de 4,41% et 3,70% à 4,26 D et 0,28 D.

En baisse, UADH recule de 3,59% à 1.34 D, tout comme BH et ESSOUKNA qui ont perdu respectivement 2,98% et 2,76% à 12,04 D et 2,11 D.