La production industrielle a enregistré une baisse de 4,9% au cours du mois de janvier 2019, en glissement annuel, selon l’Indice de la production industrielle publié par l’Institut national de la statistique (INS).

L’INS explique cette régression par le repli de la production dans les secteurs de l’extraction des produits énergétiques (-13,4%), suite à la diminution de la production du pétrole brut et du gaz naturel, de l’industrie agroalimentaire (-19,2%), suite à la baisse observée dans la campagne d’huile d’olive ainsi que de l’industrie chimique (-18,4%), suite à la régression de la production des dérivés phosphatés.

En revanche, la production industrielle a enregistré une augmentation dans les secteurs de l’extraction des produits non énergétiques (+35,5%), de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (+4,3%), des industries mécaniques et électriques (+1,5%), du caoutchouc et des plastiques (+9,6%) et du raffinage de pétrole (arrêt de la production du raffinage de pétrole en janvier 2018).