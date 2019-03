Quelque 25 entreprises tunisiennes prennent part à la 22ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics “BATIMATEC”, qui se tient du 24 au 28 mars 2019, au Palais des expositions de la SAFEX à Alger sous le slogan: “l’intégration des évolutions technologiques au profit de l’habitat en Algérie”. C’est ce qu’on lit dans un communiqué du CEPEX (qui conduit les entreprises tunisiennes à ce salon) rendu public mercredi 27 mars.

Le pavillon tunisien a suscité l’intérêt d’un grand nombre de visiteurs professionnels algériens qui ont pu découvrir et apprécier la diversité et la qualité des produits tunisiens exposés: articles et accessoires sanitaires, meubles pour salles de bain, matériel et accessoires électriques, luminaires, produits d’étanchéité, peintures, colle et dérivés, bois et ouvrages en bois, chauffe-eaux solaires, tuyauterie multicouches et en cuivre, panneaux sandwich, rampes en inox, cabines modulaires préfabriquées, construction métallique, a indiqué le centre.

Devenue une tradition, la participation tunisienne à ce Salon vise à renforcer davantage les relations partenariales et d’affaires avec l’Algérie en explorant de nouvelles pistes de coopération et de complémentarité dans le sillage des nouvelles orientations de l’économie algérienne et des programmes de développement du secteur du bâtiment en Algérie, a encore noté le CEPEX.

Avec environ un millier de participants dont 400 internationaux représentant une quinzaine de pays et 200.000 visiteurs attendus, BATIMATEC confirme sa position d’événement leader à l’échelle continentale et constitue ainsi le plus grand rassemblement professionnel, offrant un large aperçu sur les nouveautés du secteur des BTP, lit-on dans le communiqué.