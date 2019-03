La Bourse de Tunis entame la séance du mercredi 27 mars dans le vert, avec une progression de 0,13% du TUNINDEX à 7.004,45 points, dans un volume transactionnel de l’ordre de 1.680 MDT, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capiatl Partners (MCP).

A la hausse, le titre ELECTROSTAR gagne 4,34% à 1,200 D, suivi par TAWASSOL GROUP HOLDING et SOPAT qui ont affiché des accroissements respectifs de 3,84% et 3,50% à 0,270 D et 1,770 D.

A la baisse, LAND’OR chute de 6,04% à 9,011 D, tout comme ATB et ASSAD qui ont perdu respectivement 2,28% et 1,96% à 3,420 D et 8,500 D.