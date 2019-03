Le 3ème congrès international du patrimoine et du tourisme alternatif s’est déroulé, du 22 au 25 mars 2019, à Sousse, avec la participation de 150 experts de Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Egypte, Arabie Saoudite, Jordanie, Irak et Palestine.

Cette manifestation est à l’initiative de l’association “Sciences et patrimoine”, à Kalaa Kebira, en partenariat avec Hérodote Fondation pour la recherche scientifique et la formation (Algérie) et la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse.

Hassan Ben Ali, chargé de la communication, a indiqué que les participants ont débattu de plusieurs thèmes dont notamment “Le rôle du tourisme dans la mise en valeur du patrimoine”, “Enjeux et perspectives du tourisme”, “Patrimoine matériel et immatériel ” et “Rôle du patrimoine artistique dans le développement de l’économie”.

L’accent a été mis sur l’exploitation du patrimoine et sa revalorisation pour en faire un vecteur de développement économique.