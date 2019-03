Dans le but de faire découvrir son univers et afin de faire découvrir aux journalistes et agents de voyage la qualité de ses services, la compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci, plus connue sous le nom de GNV, a organisé un eductour vers la ville italienne de Gênes.

Ce voyage de découverte s’est déroulé à bord de son luxueux bateau «Le Fantastic» qui peut embarquer 2.033 passagers et qui possède un garage pouvant contenir 760 véhicules répartis sur 4 niveaux.

Lors d’une visite guidée, les participants ont découvert les installations diverses et variées de ce bateau immense qui mesure 188,22 mètres de longueur pour 27,60 mètres de largeur et dont le tirant d’eau est de 6,81 mètres.

Ils ont visité dans ce cadre quelques échantillons des 373 cabines pouvant loger jusqu’à quatre personnes et toutes pourvues de sanitaires complets, ainsi qu’une suite modèle des 36 suites de luxe du navire.

Les participants ont aussi découvert que le navire possède deux bars, trois espaces de restauration, une piscine, un casino, une salle de cinéma, une salle de prière, un espace de jeux vidéo, une salle de jeux pour enfants, quatre salons fauteuils mis à la disposition des passagers n’ayant pas de cabines, et un centre de conférences.

Ce centre a d’ailleurs abrité la conférence de presse organisée par les responsables de GNV pour donner un aperçu sur le développement des services de la compagnie sur ses lignes vers la Tunisie.

La responsable des ventes de la compagnie sur les marchés Tunisie et Maroc, Carole Montarsolo, a d’abord rappelé que GNV, qui a été créée en 1992, dispose de 14 navires et assure 11 traversées internationales.

Elle a ajouté que la compagnie a inauguré la liaison Gênes-Tunis en 2003, à laquelle se sont ajoutées par la suite d’autres liaisons (Civitavecchia-Tunis, Palerme-Tunis et, depuis 2018, Naples-Tunis, Palerme-Tunis).

Les présents ont été informés que les liaisons Gênes–Tunis effectuées par GNV s’effectuent avec une fréquence de 2 fois par semaine, 3 en haute saison, Civitavecchia-Tunis (escale à Palerme), avec une fréquence de 1 fois par semaine Tunis-Civitavecchia (escale à Palerme), avec une fréquence de 1 fois par semaine Palerme-Tunis, avec une fréquence de 1 fois par semaine; Tunis-Palerme, avec fréquence de 1 fois par semaine.

Dans sa présentation, Carole Montarsolo a précisé que GNV tend à répondre aux demandes d’une clientèle de plus en plus étendue et diversifiée, qui comprend notamment les familles qui voyagent des pays du centre et du nord de l’Europe vers la Tunisie ou le Maroc ainsi que vers la Sardaigne et la Sicile.

Elle a indiqué que : «GNV, leader sur le marché du transport de passagers de l’Europe vers l’Afrique du Nord, transporte chaque année environ 230 mille passagers à bord de ses navires à destination et au départ de Tunis et que ce chiffre est en train d’évoluer positivement».

Concernant la demande des tunisiens résidents à l’étranger qui espèrent voir GNV ouvrir de nouvelles lignes entre les villes italiennes et les villes Tunisiennes de l’intérieur du pays dont particulièrement Zarzis et Sfax, la responsable des ventes a indiqué que l’idée existe et qu’elle est à l’étude. Cependant, sa concrétisation demeure tributaire de nombreux facteurs.

La responsable de la communication de GNV, Irene Parmeggiani, a pour sa part indiqué que GNV a largement investi ces dernières années dans le développement de son réseau, insistant sur le fait que la Tunisie est une destination sur laquelle la compagnie investit beaucoup. Ce qui explique les nombreuses actions organisées pour séduire les Tunisiens dont le lancement d’un nouveau spot dédié à ce marché ou encore l’organisation de cet eductour pour les journalistes et agents de voyage.