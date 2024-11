Transport Arabe : Rachid Amri souligne l’importance d’un réseau complémentaire pour intégrer l’économie mondiale

Le ministre des Transports Rachid Amri, a appelé, lors de sa participation à la 37ème édition du conseil des ministres arabes du Transport qui se tient à Alexandrie (Egypte), à la coordination et à la complémentarité entre les stratégies nationales des pays arabes afin d’améliorer la rentabilité du transport et de la logistique en vue d’intégrer l’économie arabe dans les chaines de valeurs internationales.

Pour y parvenir, le ministre a souligné la nécessité de mettre en place un réseau complémentaire d’infrastructure de base et de renforcer les liens à travers les réseaux de transport dans toutes ses modalités, outre le développement de l’arsenal juridique, selon les exigences internationales dans le domaine de la sécurité, de la sûreté et de la préservation de l’environnement ainsi que la facilitation de circulation des voyageurs et des marchandises.

Amri a souligné le rôle prépondérant que joue le conseil des ministres arabes du Transport dans la mise en œuvre des stratégies communes pour développer le secteur du Transport dans la région arabe, à même de servir des plans de développement des pays arabes, de contribuer à consolider les liens entre les peuples et de mettre en place des systèmes de transport durable, propre et résilient face aux changements climatiques.

La Tunisie, représentée par le ministre des Transports, a participé à la 37ème édition du conseil des ministres arabes du Transport, tenue à l’académie arabe des sciences, des technologies et du transport maritime à Alexandrie (Egypte), en présence des ministres du transport, des ambassadeurs des pays arabes et des présidents des Unions arabes, précise un communiqué publié jeudi par le ministère des Transports..