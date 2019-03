La ville thermale d’El Hamma (gouvernorat de Gabès) a connu, à l’occasion des vacances de printemps, une grande affluence de visiteurs de plusieurs gouvernorats, ainsi que de pays voisins, notamment des Libyens et des Algériens, selon le commissaire régional du tourisme, Adel Sbita.

Il a indiqué que le Club des études et recherches d’El Hamma a organisé, samedi 23 mars, en collaboration avec le commissariat du tourisme, une conférence sur l’importance de l’investissement dans le secteur du tourisme, notamment les aspects relatifs à hébergement et l’animation, mettant l’accent sur les incitations et avantages prévues pour ce secteur prometteur.

“Le commissariat régional du tourisme a entamé une campagne de contrôle afin de s’assurer du bon déroulement des excursions dans cette région”, a-t-il dit, ajoutant que des vérifications des documents des agences de voyage ont été effectuées.

Il a affirmé que cette affluence s’explique par la réalisation de nouveaux projets de stations thermales et l’évolution qu’a connue le festival d’El Hamma qui est devenu au fil des ans un événement international d’envergure, attirant un public nombreux.