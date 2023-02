Les travaux de raccordement de la ville d’El Hamma (gouvernorat de Gabès) au réseau de gaz naturel démarreront en septembre prochain, et seront achevés en févier 2025, selon les estimations liées au projet qui concerne également la ville de Kébili.

Au cours d’une réunion tenue récemment au siège du gouvernorat, l’accent a été mis sur la nécessité de respecter les délais des travaux.

Ils consistent notamment en l’installation de trois gazoducs de longueurs 54 km, 7,5 km et 1,3 km, et la création de deux stations de réduction de pression et d’arrêt de gaz.

Le projet de raccordement des villes d’El Hamma et de Kébili au réseau du gaz naturel permettra de réduire les coûts énergétiques et les émissions de Co2.