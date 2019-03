La ville de Bekalta (gouvernorat de Monastir) abrite, les 23 et 24 mars 2019, la sixième édition du Festival des primeurs.

Cette manifestation à vocation agricole, qui verra la participation de 30 exposants, offre des espaces de vente directe aux consommateurs, en leur proposant une large gamme de produits (pesticides, engrais, plants, machines et autres techniques de production).

Ce Salon, qui marque son retour après 30 ans d’absence, offre l’occasion d’encourager les agriculteurs de la région et les incite à redoubler d’efforts et à améliorer la productivité et la qualité de leurs produits, d’autant que plusieurs d’entre eux ont fait montre de leur volonté de préserver le niveau de la production, malgré les conditions climatiques difficiles. Cela a permis de conforter la position de leader du gouvernorat de Monastir à l’échelle nationale dans le domaine des cultures des primeurs, selon un communiqué publié vendredi 22 mars par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Organisé à l’initiative de l’UTAP, en collaboration avec l’Association de sauvegarde de la ville de Bekalta, la jeune Chambre économique, l’association “Elkarama”, l’Union locale de la solidarité sociale et le bureau local pour la Défense du consommateur, le Salon sera inauguré officiellement par le président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar, en présence de nombreuses personnalités et des cadres nationaux et régionaux.

Au programme du Salon, des visites à des fermes agricoles dont l’activité est basée sur les nouvelles technologies ainsi qu’au port de la région, outre deux colloques scientifiques sur “la réalité et les perspectives du secteur des primeurs” et l’investissement et les crédits disponibles dans le secteur agricole.

Pour rappel, le gouvernorat de Monastir assure 40% de la production nationale des primeurs, à l’instar du piment “variété Baklouti”, des tomates, des melons et autres produits maraîchers.

Bekalta est perçue comme la capitale des primeurs avec une production annuelle de 32.000 tonnes de légumes, soit 10% de la production nationale.