Le gouvernement a annoncé, mardi 19 mars, la nomination de Adel Chouari au poste de directeur général du Centre national du registre des entreprises (RNE) et la mise en place du conseil de cette institution formé de 11 membres dont 7 représentent la présidence du gouvernement et des départements ministériels.

La désignation de Chouari a été publiée en vertu d’un décret gouvernemental dans le Journal Officiel de la République de Tunisie (JORT) n°22 de l’année 2019, lequel comprend, également une décision du chef du gouvernement fixant la liste des membres du conseil d’administration du RNE constitué aussi de représentants de la Banque centrale de Tunisie (BCT), l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Durant trois années, les membres du conseil d’administration du RNE œuvreront à collecter les informations, les données et les documents spécifiques aux personnes physiques et morales, opérateurs économiques et associations afin de les mettre à la disposition du public et des différentes structures de l’Etat.