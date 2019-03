Des experts, décideurs, chercheurs, intervenants de l’éducation et autres acteurs de la société civile débattront, du 21 au 23 mars 2019 à Hammamet, autour du thème : “gouvernance et qualité des systèmes éducatifs: enjeux, défis et perspectives”, dans le cadre de la 2ème édition du Forum citoyen international de l’éducation.

Lancé conjointement par l’Université Tunis El Manar, l’Université Virtuelle de Tunis, la Faculté des Sciences de Tunis, l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs d’El Manar, le Forum tunisien de l’éducation et la société civile, ce forum se compose de deux volets. Un volet scientifique et académique, qui aura pour thème “Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs: défis, enjeux et perspective”, et un volet citoyen qui portera sur “la gouvernance de l’éducation et la réussite des apprenants”.

Cet événement, qui rassemblera des experts francophones, anglophones et arabophones venus d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique, constituera une rencontre de réflexion et d’échange autour des thématiques de la gouvernance et la qualité de l’éducation, la mission, la vision, les orientations, les valeurs, les objectifs et les moyens de réalisation, des stratégies de développement des compétences, du renforcement de la gestion locale axée sur les résultats et l’imputabilité des acteurs.

Il s’agit de donner des clés pour un monde en évolution : penser de façon critique et analytique, afin de résoudre des problèmes complexes lier à la réussite du système éducatif.

Parmi les intervenants au volet scientifique, figurent notamment des professeurs-chercheurs canadiens, français, maghrébins, africains.

Dans le volet citoyen, figurent des participants de la société civile (entrepreneurs, représentants associatifs, et étudiants…).

Un échantillon qui préfigure l’intérêt pour une thématique qui devient central dans le développement de tout système éducatif et par conséquent dans le développement des sphères politiques, socioéconomiques et environnementales.

Ce forum fait l’objet d’un projet de développement éducatif et de mise sur pied d’une force citoyenne dont l’objectif est d’informer, d’explorer, de discuter d’échanger, de communiquer et de proposer des pistes de réflexion sur la gouvernance des systèmes éducatifs et ses finalités.

Il vise à combler une lacune en disposant d’une vision d’ensemble de la gouvernance de l’éducation en focalisant l’attention des spécialistes et des citoyens sur la qualité des enseignements et la réussite des apprenants.

Ainsi, les décideurs et responsables politiques et institutionnels en particulier, comme les acteurs de l’éducation et les citoyens engagés ou désirant s’engager disposeront des éléments nécessaires pour fonder leur vision dans le domaine de la gouvernance de l’éducation et pourront y puiser des pistes permettant de renouveler leur vision et soutenir des d’actions innovantes.