La Bourse de Tunis a débuté, la séance de lundi, dans le rouge, le Tunindex a affiché une baisse de 0,73% avec 6 802,27 points, dans un volume total de 0,359 MD.

Dans le vert, SERVICOM a grimpé de 5,12% à 0,82 D, suivie par SOTUMAG et TUNISIE VALEURS qui ont gagné respectivement 2,62% et 2,16% à 2,35 D et 33 D.

A la baisse, la Banque de Tunisie a reculé 3,70% à 7,80 D, tout comme UNIMED et CARTHAGE CEMENT ont enregistré une baise respective de 3,19% et 2,72% à 9,39 D et 1,07 D.