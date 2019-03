Du 22 au 29 mars 2019, le public de la Cité de la Culture et les passionnés de la poésie auront rendez-vous avec la seconde édition des Journées Poétiques de Carthage.

Lors d’une conférence de presse tenue, vendredi, au Théâtre des Jeunes Créateurs, la directrice du festival Jamila Mejri a déclaré que cette seconde édition se veut l’édition de la consolidation de cette manifestation poétique dans le paysage culturel tunisien à l’exemple des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) ou encore les Journées Théâtrales de Carthage (JTC).

Passant en revue le programme du festival, Mejri a fait savoir que durant les huit jours de la manifestation, 10 soirées poétiques sont programmées, 4 débats autour des sujets relatifs à la poésie et 4 spectacles dont une soirée dédiée au Slam dimanche 24 mars.

Au cours des matinées, des clubs de poésie et des ateliers seront au menu avec la participation de plus de 500 élèves et étudiants des différentes régions de la république. Les séances de débat et les ateliers seront l’occasion pour les participants et les invités du festival de discuter des problématiques de la poésie arabe contemporaine ainsi que de mettre en avant les caractéristiques de la poésie de certains pays de langue étrangère.

Parmi les sujets abordés: la question de la réception, la poésie postcoloniale ou encore la crise de la critique poétique. En plus de la poésie arabe, la poésie italienne, espagnole et française seront à l’honneur.

La cérémonie d’ouverture se tiendra au Théâtre de l’Opéra vendredi 22 mars avec une soirée musicale sous la direction d’ Abderrahmane Ayadi qui sera accompagnée par une pléiade de poètes venant des Emirats Arabes Unis, Tunisie, Irak, Jordanie, Arabie Saoudite, Liban et la Tunisie. La clôture le vendredi 29 mars sera marquée par une soirée poétique avec la participation, entre autres d’Alé Abdelhadi (Egypte), Youssef Abdelaziz (Jordanie) ou encore Ibtihel Titer (Soudan).

Trois prix seront décernés lors de la cérémonie de clôture à savoir le prix Jaafar Majed de la création poétique, le prix de la première œuvre poétique et le prix du premier manuscrit.

Le directeur général de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques Mohamed Hédi Jouini a précisé que le budget du festival s’élève à 600 mille dinars.