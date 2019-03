« Si je gagne un prix, c’est surtout rendre justice à mon pays la Tunisie. Je suis ingénieur depuis 12 ans et je ne partirai pas. Je reste, je crée et je participe au développement de notre pays, la Tunisie que nous aimons et que nous adorons. Il y a tellement de talents chez nous mais ils sont éparpillés. Je voudrais œuvrer par cette application à garder nos jeunes talentueux chez nous, à les mettre en contact avec les recruteurs et en leur facilitant à eux mêmes l’accès aux décideurs et opérateurs privés.

La Tunisie mérite qu’on y vive, qu’on y reste et qu’on y lutte »

Une belle déclaration émanant de Bechir Afifi dirigeant de Fabskill, une start up spécialisée dans le e-recrutement. Nominé lors du concours jeunes entrepreneurs organisé dans le cadres de la 6ème édition du FIAD.

Regardez Béchir Afifi, émouvant dans cette vidéo.