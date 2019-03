La variété céréalière “Maâli” produite localement occupe plus de 40% des superficies emblavées en blé dur, plus de 10 ans après le lancement de sa commercialisation en 2007, et au moment où le ministère de l’Agriculture œuvre à créer d’autres variétés des semences de blé, orge et légumineuses… pour couvrir la demande locale et éviter le coût élevé de l’importation, selon des données publiées vendredi 15 mars par ce département.

A cet égard, le ministère a conclu 15 contrats d’exploitation commerciale des variétés de semences de céréales, légumineuses et aliments pour bétail créées par l’Institut nationale des recherches agronomiques de Tunis, avec des sociétés spécialisées dans la reproduction de nouvelles variétés de semences.

Ces contrats engagent les différentes parties concernées à fournir tous les moyens nécessaires afin de garantir une production de semences exploitables par les agricultures.