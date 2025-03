L’Office des céréales a reconstitué un stock de sécurité en blé dur et tendre, ainsi qu’en orge, de deux mois de consommation, a indiqué la Présidente Directrice Générale (PDG) de l’Office des céréales, Salwa Ben Hadid Zouari.

Intervenant lors d’une interview télévisée réalisée au studio de l’Agence TAP, Ben Hadid a précisé que la consommation mensuelle en blé dur et tendre, est de 2 millions de quintaux, répartie équitablement entre le blé dur et le blé tendre, avec 1 million de quintaux chacun, en plus de l’orge, qui peut varier de 500 mille à 700 mille quintaux, selon l’offre et la demande, pour réguler le marché et répondre aux besoins d’alimentation animale.

En moyenne, la consommation annuelle nationale des céréales (y compris la constitution du stock de sécurité) est de l’ordre de 36 millions de quintaux.

«L’office des céréales est tenu à sauvegarder ce niveau de stock de sécurité et allant même jusqu’à la constitution de 4 mois et de 6 mois de consommation pour ces trois produits (blé tendre, blé dur et orge)”, a souligné la même source.

«La constitution de stock de sécurité, utilisé en cas d’urgence, permet de prévenir les perturbations de l’offre et des prix sur le marché international, et de pallier aux ruptures de stock ou pénuries dues aux aléas, et d’assurer notre sécurité alimentaire, car il est impossible d’atteindre l’autosuffisance pour les trois produits, même dans les pays développés», a expliqué Ben Hadid.

La constitution du stock de sécurité dépend de la capacité de stockage et d’accueil dans les ports, qui doit être suffisante d’où l’importance de créer de nouvelles capacités de stockage et de la réhabilitation des silos, a-t-elle rappelé.

Le secteur des céréales compte parmi les secteurs stratégiques et joue un rôle important dans le développement économique et dans la stabilité sociale, a encore noté Ben Hadid.