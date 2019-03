La première phase du projet “Building linkages for youth: connecting higher education to private sector for employability of tunisian youth” a été clôturée lors d’une conférence de presse organisée jeudi 14 mars à Tunis, à l’initiative de la Fondation éducation pour l’emploi (EFE).

Ce projet répond à l’impératif d’assurer une adéquation entre l’offre de la formation proposée par les institutions partenaires et la demande du secteur privé, a affirmé Belhassen Turki, expert.

Avec l’augmentation du taux de chômage des diplômés du supérieur, le projet vise à améliorer l’employabilité des jeunes à travers l’ouverture des établissements universitaires sur l’environnement économique, a-t-il précisé.

Le projet renforcera les mécanismes institutionnels mis en œuvre par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à savoir l’instrument 4C (centres de carrière et de certification des compétences), ayant pour mission la préparation des étudiants à la vie professionnelle et ce à travers des programmes et des formations en collaboration avec les acteurs socio-économiques, a-t-il ajouté.

L’approche d’intervention du projet, orientée vers l’offre d’une formation universitaire en conformité avec les besoins du marché de l’emploi, répond aux attentes des différents acteurs et bénéficiaires, a-t-il fait savoir.

Présentant les résultats atteints, l’expert a souligné que ce projet a permis d’identifier les employeurs potentiels ayant des besoins en recrutement et les pistes pédagogiques à adopter, a-t-il fait remarquer.

Dans le cadre de ce projet, près de 200 étudiants ont été formés et leurs projets de fin d’études ont été acceptés par les entreprises partenaires, a-t-il assuré, affirmant qu’au moins 170 étudiants seront intégrés, soit un taux de 85%.

De son côté, Lamia Chaffai, présidente de l’EFE, a mis en valeur le partenariat public-privé – société civile, effectué dans le cadre de ce projet, rappelant que ce partenariat a favorisé la révision des plans d’études.

Il s’agit d’une ouverture de l’enseignement supérieur (secteur des TIC) sur l’environnement professionnel des diplômés pour maximiser leurs chances d’employabilité et améliorer l’efficacité des cursus de formation qu’il englobe, a-t-elle dit.

La fondation EFE vise ainsi à mieux préparer les étudiants dans le secteur des TIC afin de bien aborder le marché d’emploi et s’outiller des compétences recherchées par les entreprises, a encore précisé la même source.

Le succès de cette première phase clôturée du projet a débouché sur une seconde phase qui se focalisera sur l’analyse globale de l’écart de compétences entre les formations et la demande du marché. Cette analyse permettra la mise en place des mesures adéquates pour l’adaptabilité et la révision générale des plans d’étude TIC et la généralisation de la démarche adoptée dans la phase initiale.

Ce projet a été entamé en mars 2017 par la fondation éducation pour l’emploi, en collaboration avec la Fédération nationale des technologies de l’information de l’UTICA et la Direction générale des études technologiques, réseau ISET. Il a été réalisé grâce à l’appui du réseau de fondations américaines (Open Society foundations).

L’objectif initial de ce projet était la mise en place d’un programme d’adéquation entre les cursus universitaires de l’enseignement supérieur et les besoins en employabilité des entreprises technologiques en Tunisie. Des besoins qui souvent ne concordent pas avec la nature des diplômes universitaires qui ont été attribués en fonction des connaissances théoriques adressées aux étudiants.