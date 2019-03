La présidence du gouvernement appelle les fonctionnaires de l’Etat à porter des habits traditionnels d’une manière exceptionnelle, et ce le lundi 18 mars 2019, pour célébrer la Journée nationale de l’artisanat, marquée cette année par l’organisation d’un défilé de mode en habits traditionnels, dimanche prochain à l’Avenue Habib Bourguiba.

L’Office national de l’artisanat (ONA) précise, dans un communiqué publié jeudi 14 mars, que cet appel s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Etat pour célébrer la Journée nationale de l’artisanat, le 16 mars 2019, coïncidant cette année avec le congé de fin de semaine, ce qui a causé le report du port des habits traditionnels au début de la semaine prochaine.

La présidence du gouvernement décernera, dans le cadre de cette manifestation, le prix national du “meilleur artisan” et de la “meilleure artisane” le 16 mars 2019, et rendra hommage aux meilleurs artisan et artisane au niveau de chaque gouvernorat.

L’exécutif oeuvre à promouvoir le secteur de l’artisanat à travers l’organisation de workshops d’animation au profit des élèves, du 14 au 18 mars 2019, d’une exposition spécialisée (galerie de l’information) du 12 au 15 mars 2019 ainsi qu’un spectacle qui aura lieu dimanche 17 mars 2019.

L’ONA organisera, sur le plan régional, des conférences sur l’investissement et la créativité dans le domaine de l’artisanat, des foires commerciales et des workshops de perfectionnement au profit des étudiants et des élèves des écoles, des lycées et des centres de formation professionnelle.