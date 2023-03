Les centres de formation professionnelle relevant de l’agence tunisienne de la formation professionnelle ont célébré hier, mardi, la Journée nationale de l’habit traditionnel, sous le signe “Nos sources nous tissent” dans une ambiance tuniso-africaine par excellence.

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a souligné, dans un communiqué, que cette célébration s’inscrit dans le cadre de la valorisation des opportunités de rencontre avec les apprenants africains inscrits dans les centres de formation professionnelle en Tunisie.

A cet égard, le centre sectoriel de formation en habillement, le centre sectoriel de formation aux métiers du bois et l’unité d’hébergement et de restauration de Monastir ont organisé plusieurs activités pour célébrer cette Journée au complexe de formation professionnelle de Souani, en coopération, notamment, avec la délégation régionale des affaires culturelles à Monastir, la délégation régionale à l’artisanat et le centre sectoriel de formation aux métiers de l’industrie à Khnis.

Les organisateurs de cette manifestation ont organisé une exposition de plats traditionnels tunisiens et africains, ainsi que des ateliers dans les domaines de la décoration, des arts plastiques, de la broderie à la main et de la fabrication de bijoux.

Ils ont également organisé un spectacle musical et un défilé de mode de la tenue traditionnelle africaine sous le slogan “L’Afrique c’est nous” en plus d’un défilé de mode traditionnel tuniso-africain et un défilé de l’habit traditionnel des différents gouvernorats de la République.