“Tunseya, Héritages au fil du temps”, c’est à la fois une collection privée de costumes d’apparat et de parures féminines anciennes, un voyage à la découverte de la richesse du patrimoine tunisien et des hommages au pluriel : aux artisanes et aux femmes tunisiennes, d’hier et d’aujourd’hui.

C’est dans cet esprit que l’exposition qui sera révélée au public le 16 mars 2023 à la galerie d’art Mooja, lors de la Journée nationale de l’habit traditionnel, a été conçue par le designer Fares Cherait, fondateur de Mooja Studio/Gallery et directeur artistique de cet événement.

Se poursuivant jusqu’au 21 avril 2023, l’exposition immersive et voyageuse, selon l’expression du directeur artistique, est une invitation à découvrir, pour la première fois des pièces uniques de grande valeur collectionnées au fil des ans par deux passionnés : Abderrazak et Monika Cheraït.

Figure emblématique du sud tunisien, Abderrazak Cheraït ancien maire de la ville de Tozeur et son épouse Monika, ont œuvré pour la mise en valeur du patrimoine tunisien à travers plusieurs projets culturels dont le Musée Dar Cheraït, premier musée privé d’Afrique du Nord.

Pendant des décennies, le couple, animé par une même passion pour l’art et l’artisanat, est parti à la recherche des plus beaux costumes et accessoires anciens, comme autant de marqueurs d’un passé tunisien glorieux. C’est ainsi qu’ils ont pu acquérir plus d’une centaine de pièces rares : caftans précieux, coiffes en soie, bijoux, coffres, lance-parfums et autres marqueurs d’un art de vivre ancestral.

Pour cette plongée dans l’histoire des rituels, des traditions tunisiennes, celle d’un art de vivre millénaire dont l’écho se propage jusqu’à nos jours, c’est une centaine de pièces rares, qui seront exposées: des costumes traditionnels de différentes régions, des bijoux, des coiffes, et une variété d’objets précieux tels que les lance-parfums ou les coffres en bois ouvragé.

Par ce voyage où sont mises en valeur la richesse, la variété et la diversité du patrimoine vestimentaire tunisien, l’exposition se veut un hommage au pluriel: aux artisanes, brodeuses, tisseuses, dentellières, magiciennes des étoffes qui transforment les tissus bruts en ces sublimes costumes, d’hier et celles d’aujourd’hui, qui rencontrées dans plusieurs villes de Tunisie (Djerba – Midoun, Guermessa, Tozeur) perpétuent les savoir-faire traditionnels ancestraux avec une mise en scène révélant la diversité de l’héritage culturel tunisien.

“Tunseya” est aussi un hommage dédié aux femmes tunisiennes d’aujourd’hui… sur les traces de grandes figures d’hier, comme Didon, la reine mythique, Kahéna la Prophétesse, Jazia El Hilalia, la guerrière, Saida Manoubia la mystique, Aziza Othmana, la princesse au cœur d’or ….