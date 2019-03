Dans un communiqué conjoint publié mercredi 13 mars, des hôteliers adhérents de la FTH et des agents de voyage relevant de la FTAV se sont dits inquiets face aux défaillances, devenues chroniques, de Tunisair et de sa filiale Tunisair Express.

D’après ce communiqué, “la saison touristique est à nos portes et les dernières semaines n’augurent rien de bon quant à l’accessibilité du pays. 40% de la flotte est clouée au sol depuis plusieurs mois, privant le pays de près de 5.000 voyageurs par jour. Des retards quotidiens atteignant plusieurs heures, et des annulations de vols aussi bien à l’international que sur les axes Tunis/Djerba ou Tunis/Tozeur ont un effet désastreux sur l’image de la destination” .

“Pour quelles raisons Tunisair Express détient-elle l’exclusivité sur les lignes intérieures ?”, s’interrogent la FTH et la FTAV face à “l’incapacité du transporteur national de satisfaire les engagements et la demande croissante. Des milliers de visiteurs ne viendront pas en Tunisie, faute de places d’avion disponibles. C’était déjà le cas en 2017 et 2018, de l’aveu même du PDG de Tunisair, le coefficient de remplissage des avions dépassant 70%, battant tous les records depuis 2 ans”.

Le document de la FTH et de la FTAV poursuit: “Avec le niveau actuel de déficit de la balance commerciale, la Tunisie ne peut continuer à laisser un pan entier de l’économie, gros pourvoyeur de devises et créateur important d’emplois directs et indirects, paralysé par le manque de disponibilité du transport aérien. Les dépenses nécessaires pour la réparation des avions seront largement, récupérées par le chiffre d’affaires supplémentaire résultant de l’exploitation de ces avions”.

Et les deux fédérations d’appeler “toutes les autorités et parties prenantes à faire face à leurs responsabilités et à trouver en toute urgence de solutions pour assurer la disponibilité aérienne, tant interne qu’internationale, afin d’accompagner la reprise économique tant attendue et tellement nécessaire pour le pays”.