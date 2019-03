Le premier groupement tunisien des industriels de la plasturgie (GTIP) vient de voir le jour. Composé de 20 sociétés, la GTIP se propose d’être une plateforme qui permettra aux entreprises de cette filière d’avoir plus de poids, de faire entendre leur voix et d’être une force de proposition.

Une assemblée constitutive est prévue en ce mois de mars pour l’élection des membres et du président de GTIP, a indiqué le directeur d’une des sociétés de plasturgie, Chakib Dabbabi.

D’après le responsable, la Tunisie compte environ 500 sociétés, à capital tunisien, étranger, ou mixte, exerçant dans la filière de la plasturgie et employant près de 15 000 personnes. La plupart des entreprises sont exportatrices.

Pour ce qui est des sociétés étrangères, il a fait savoir que leur nombre est estimé à 50 sociétés réalisant un chiffre d’affaires d’une valeur de 800 millions de dinars (MD).

D’après Dabbabi, le nouveau groupement d’entreprises, dont la création a été annoncée en marge du Salon International de Plastique ” Plastique Expo ” (5-8 mars 2019), aura pour mission d’aider les professionnels de la filière à améliorer leur compétitivité.

” Le GTIP, créé à l’initiative de Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI), s’attèle, aussi, à défendre les intérêts de cette filière et à unifier les efforts, afin de développer les ressources humaines et définir les solutions adéquates pour impulser cette activité, et ce, en coordination avec les structures publiques “, a-t-il noté.