Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics, se rendra en Tunisie, à Tunis, jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019 pour la Conférence de lancement du jumelage « Appui institutionnel à la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique » entre la Tunisie, la Belgique et la France.

Le Secrétaire d’État Olivier DUSSOPT s’entretiendra avec M. Kamel MORJANE, Ministre de la Fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques ainsi que M. Riadh MOUAKHAR, Ministre auprès du chef du Gouvernement, secrétaire général du Gouvernement, puis participera à une Conférence-débat à l’École nationale d’administration de Tunis sur le thème de la réforme de la fonction publique.

A l’issue de son allocution d’ouverture de la Conférence de lancement du jumelage, le Secrétaire d’Etat s’entretiendra avec Mme Souad ABDERRAHIM, Maire de Tunis et présidente de la Fédération nationale des villes tunisiennes, puis se rendra au Musée du Bardo pour un dépôt de gerbe en mémoire des victimes de l’attentat.

Le Secrétaire d’État s’entretiendra enfin avec M. Taoufik RAJHI, Ministre auprès du chef du Gouvernement chargé des grandes réformes, et avec M. Mokhtar HAMMANI, Ministre des affaires locales et de l’environnement.

Ces différentes rencontres seront l’occasion pour le Secrétaire d’État Olivier DUSSOPT d’échanger avec ses homologues sur la stratégie de modernisation de la fonction publique que souhaite mettre en oeuvre le Gouvernement de la République Tunisienne.

Jeudi 7 mars 2019

Entretien avec M. Kamel MORJANE, Ministre de la Fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques

Déjeuner, à l’invitation de M. Kamel MORJANE, avec les acteurs du jumelage

15h00 : Conférence-débat à l’École nationale d’administration de Tunis sur le thème de la réforme de la fonction publique

17h00 : Entretien avec M. Riadh MOUAKHAR, Ministre auprès du chef du Gouvernement, secrétaire général du Gouvernement

Vendredi 8 mars 2019

09h30 : Allocution d’ouverture de la Conférence de lancement du jumelage « Appui institutionnel à la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique tunisienne »

11h30 : Entretien avec Mme Souad ABDERRAHIM, Maire de Tunis, présidente de la Fédération nationale des villes tunisiennes

15h30 : Entretien avec M. Taoufik RAJHI, Ministre auprès du chef du Gouvernement chargé des grandes réformes

17h00 : Entretien avec M. Mokhtar HAMMAMI, Ministre des affaires locales et de l’environnement