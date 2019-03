Le Centre tunisien de la santé publique a lancé, à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de sensibilisation au virus du papillome humain (HPV), responsable du cancer du col de l’utérus, une nouvelle carte interactive pour montrer le taux de mortalité alarmant causé par ce cancer dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Cette carte servira à informer et sensibiliser le public ainsi que les responsables politiques de la région afin d’intensifier l’action contre les maladies évitables dus à l’HPV et qui tuent des milliers de femmes et d’hommes chaque année, selon un communiqué du centre tunisien de la santé publique.

En 2018, plus de 7 600 femmes de la région MENA sont décédées d’un cancer du col utérin, causé par le HPV. Plusieurs autres victimes sont décédées suites aux cancers liés au HPV, notamment des cancers du vagin, de la vulve, du pénis, de l’anus, de la bouche et de la gorge, lit-on de même source.

Les projections du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) montrent que sans la mise en œuvre de mesures préventives aux niveaux national et régional, le nombre annuel de décès dus au cancer du col utérin va doubler dans la région MENA d’ici 2040, pour atteindre près de 16 000 décès par an.

Le centre tunisien de la santé publique œuvre à appuyer l’implémentation des stratégies nationales pour le dépistage et la prise en charge du cancer du col et la mise en œuvre de la vaccination anti-HPV dans le cadre des programmes nationaux de vaccination.

Il a créé, dans ce cadre, la coalition régionale pour l’élimination de l’HPV qui regroupe plusieurs ONGs, chercheurs, cliniciens et activistes de la société civile de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. Cette coalition a pour but de renforcer la coopération et le partenariat entre les organisations nationales, selon le communiqué.