La 15ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIBAT”, qui s’est ouverte mercredi, à Sfax, a été marquée par la participation de 179 éminentes personnalités venant de 30 pays. Elle se poursuivra jusqu’au 9 mars 2019.

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi a souligné l’importance du MEDIBAT, lequel constitue un espace de rencontres entre professionnels et une occasion de réaliser des partenariats fructueux entre des promoteurs immobiliers et des architectes.

S’exprimant lors de l’ouverture de cette manifestation, Selmi a valorisé la participation des pays pionniers dans le domaine de la construction, notamment la Chine, la France, la Turquie, le Canada.

De son côté, le ministre gabonais de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement, Jean Eudes Régis Immongaultt, a saisi cette occasion, pour inviter les hommes d’affaires tunisiens à investir dans son pays, dans des activités diverses, en l’occurrence la construction, l’énergie, les services, les industries alimentaires…

Quant au président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, Essohouna Meba, il a souligné que son pays œuvre à dynamiser les relations de partenariat entre la Tunisie et les pays de l’Afrique de l’est.

Il a aussi, évoqué l’importance du Salon ” Afribat “, qui sera organisé, durant le mois de juin 2019, par sa Chambre de Commerce, en partenariat avec celle de Sfax.

Ce salon, qui accueillera environ 50 mille visiteurs, sera marqué par la participation des représentants d’instances africaines et mondiales, dont ceux de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Une réunion sera organisée, en marge de MEDIBAT, par l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT), avec la participation de près de 300 architectes des différentes régions du pays.

Le salon verra, aussi, l’organisation de six forums parallèles, dont le forum économique international sur le partenariat public privé dans le domaine de l’infrastructure, le forum scientifique sur les bâtiments durables, et le forum sur l’entrepreneuriat dans le domaine de la construction.