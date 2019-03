Le programme de confection de moustiquaires locales, destinées à la protection des régimes de dattes contre les vers, entre dans sa troisième année consécutive.

Il a permis, en 2018, de produire un million de pièces. Ce qui couvre à peine le quart des quantités importées qui atteignent 4 millions. Encore très loin des besoins du secteur évalués à 20 millions de moustiquaires.

Une quarantaine d’artisans, 20 à Tozeur et autant à Kébili, bénéficieront, cette année, d’équipements et de financements de l’ordre de 17 mille dinars par artisan.

Le programme est réalisé, dans le cadre du partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et l’Agence de la coopération allemande, en vue de réduire les importations de moustiquaires et de généraliser, à long terme, leur utilisation dans toutes les palmeraies. Le coût global du programme, pour l’année 2019, est estimé à 700 mille dinars.