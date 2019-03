Le numérique est un levier clé de croissance et de développement de l’économie d’un pays. Le marché des applications mobiles est en progression à un rythme supérieur à 20% depuis plusieurs années. A ce titre, AGIL a organisé en partenariat avec l’Institut Supérieur des Technologies de l’Information et de la Communication, l’ISTIC, un Hackathon de 24 heures, le 27 et le 28 février 2019. Ainsi qu’une journée thématique, le 28 février 2019, au cours de laquelle le Président Directeur Général de la SNDP, Monsieur Nabil SMIDA, a parlé de la transformation digitale de la société.

Ce concours relatif aux applications Mobiles en commerce numérique, a mis en compétition durant 24 heures, des étudiants développeurs volontaires de différents instituts.

Cet Hackathon est une initiative destinée aux jeunes et aux étudiants afin de leur permettre de démontrer leurs talents d’innovations ainsi que de présenter leurs projets directement devant le public composé d’hommes d’affaires, d’experts économiques et d’autres étudiants.

Plus de 500 étudiants de plusieurs universités tunisiennes (ISET Rades, Esprit, SUPCOM, ENI sousse, ENI Monastir, ENIT, ISET Nabeul, ISTIC Borj Cedria, ENI Gabes…) se sont inscrits à ce Challenge. 70 étudiants ont été sélectionnés et ont été répartis sur 18 équipes (de 4 étudiants maximum).

Les groupes se sont affrontés en vue de mettre en place une application selon un cahier des charges établi conjointement par AGIL et l’ISTIC.

Lauréats : Omar MHIRI, Oussema JEBALI, Amin SAIDI, Nour BEN HADJ YAHIA, RAMZI MRABET