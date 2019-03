La location de terres agricoles domaniales dans les délégations de Metlaoui et Redeyef (gouvernorat de Gafsa) sera bientôt ouverte au public, selon le directeur régional des affaires foncières et des domaines de l’Etat à Gafsa, Touhami Jaffel.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de cession de lots agricoles aux diplômés, en particulier les sans-emploi, pour y lancer leurs propres projets.

La commission régionale des terres domaniales agricoles à Gafsa vient de localiser des terrains à Segdoud à Redeyef (200 hectares), Richet Ennaam (55 hectares) et Hajjoulia (85 hectares) à Metlaoui.

Ces terrains domaniaux seront répartis en lots de 5 ha au profit des diplômés du supérieur et de 1,5 ha pour les diplômés sans-emploi. La période de cession oscillera entre 9 et 15 ans.

Toujours selon Jaffel, cette commission, composée de représentants du Commissariat régional au développement agricole et de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières, continue à prospecter d’autres terrains agricoles domaniaux dans le reste des délégations du gouvernorat de Gafsa pour les récupérer et les exploiter à bon escient.