Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a déclaré, lundi 4 mars, que “la Tunisie a pu maîtriser le risque terroriste” et que “la situation sécuritaire a connu une nette amélioration par rapport aux trois dernières années”.

Il a rappelé les deux opérations terroristes survenues en 2015, celle du Bardo (le 18 mars 2015) et de Sousse (26 juin 2015) qui, a-t-il précisé, ont porté préjudice au tourisme tunisien et à l’économie nationale.

Dans une déclaration en marge de sa participation à la réunion des conseils des ministres arabes de l’Intérieur et de la Justice, Chahed a indiqué que la Tunisie a beaucoup investi dans les domaines sécuritaire et militaire à travers notamment la promotion des ressources humaines, l’acquisition du matériel logistique adéquat et l’anticipation opérationnelle. Cependant, “le risque zéro n’existe pas”.

Il a précisé que tous les pays, y compris les plus développés et qui possèdent un dispositif sécuritaire ultramoderne, n’ont pas été épargnés, “ce qui nous pousse à faire preuve d’une alerte et d’une vigilance permanentes, surtout devant le changement de la nature des menaces terroristes”.

Il a rappelé la mise en échec, la semaine dernière, par les unités sécuritaires d’un plan terroriste visant 19 personnalités publiques, en interceptant des enveloppes contenant des substances toxiques qui leur étaient adressé.

Le chef du gouvernement a appelé à renforcer plus que jamais la coopération régionale et internationale en matière de lutte antiterroriste, à travers la mise en place d’accords et de protocoles de coopération pour une meilleure coordination technique et un meilleur échange de renseignement.

A une question sur les Tunisiens de retour des zones de conflits, Chahed a déclaré que “leur retour fait élever le niveau de menace terroriste, ce qui impose une vigilance accrue”.

Tous les pays de la région, a-t-il dit, sont conscients de la menace terroriste et de l’impératif d’œuvrer ensemble pour lutter contre ce fléau.

La Tunisie a abrité les 3 et 4 mars la réunion des conseils des ministres arabes de l’Intérieur et de la Justice, qui se tient en présence notamment du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et plus de 40 ministres arabes de l’Intérieur et de la Justice.