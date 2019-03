STAFIM importateur officiel de la marque PEUGEOT en Tunisie a organisé vendredi et samedi 01 et 02 Mars 2019 à l’hôtel Bel Azur à Hammamet la convention annuelle du réseau PEUGEOT en Tunisie.

« Unboring the future » était la devise de cette convention, réunissant les cadres de la STAFIM et les gérants des agences PEUGEOT, réseau de concessionnaires numéro 1 en Tunisie avec 40 représentations. La convention a été présidée par M. Abderrahim ZOUARI, Vice-Président de la société STAFIM.

La réunion a permis de faire un bilan de l’année 2018 et a porté sur les axes stratégiques de la marque pour l’année 2019, en intégrant la vente de véhicules neufs, les objectifs 2019, la stratégie Marketing, les lancements 2019, la qualité, les pièces et l’après-vente ou également les avancées de l’usine de montage du Pick Up Peugeot Tunisien.

Zouari a déclaré : « que malgré les difficultés dans le secteur, nous avons fini l’année 2018 sur le podium avec une part de marché positive à l’aide des atouts majeurs de la marque tels que la montée en gamme et en compétence; et a donc félicité tout le réseau pour les résultats réalisés, fruit d’un travail continu”

A cette occasion, tous les membres de la famille Peugeot en Tunisie ont pu fêter le prix du meilleur service après-vente décerné à la marque du lion pour l’année 2018.

Par ailleurs, Stafim a profité de cet évènement pour gratifier les agences les plus méritantes avec des prix attribués comme suit :

– Prix qualité de la meilleure satisfaction clients APV : Agence Sotupro Raoued

– Prix qualité de la meilleure satisfaction clients VN : Agence MTE AUTO Grombalia

– Prix de la meilleure performance des « ventes VN : Agence Ghariani Auto Nabeul

– Prix de la meilleure évolution des ventes VN : Agence SMAOUI AUTO SERVICE Mnihla

– Prix du meilleur effort Marketing VN : Agence Auto Sud Djerba

– Prix du meilleur effort Marketing APV : Agence SMAOUI AUTO SERVICE Mnihla

– Prix du meilleur vendeur PICK UP : Agence ELFA Hammam Sousse

– Prix de la meilleure performance de vente APV : Agence Auto Sud Djerba

– Prix de la meilleure performance de vente PR : Agence Salma Pièces Auto Tunis

Les agents du réseau Peugeot ont profité de l’occasion pour découvrir en avant-première la nouvelle Berline 508, qui a déjà remporté plus de 20 prix à l’échelle internationale dont le prix de la plus belle voiture de l’année et qui est sélectionnée parmi les sept finalistes (avec de très fortes chances de réussite) pour le très prestigieux titre de Véhicule de l’année 2019, au salon de Genève.