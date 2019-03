Le projet des oasis durables à Rjim Maatoug (à 643 km au sud-est de la Tunisie), réalisé dans le cadre de la coopération tuniso-italienne (février 2016-février 2019), a contribué à la réintroduction des cultures mixtes (palmiers et arbres fruitiers).

Il a également permis aux agriculteurs de mieux maîtriser la gestion des eaux d’irrigation, en créant 49 bassins (d’une capacité de 140 m3 chacun) et en utilisant l’énergie solaire dans le pompage de sept puits.

C’est ce qu’a déclaré, à l’agence TAP, Hédi Ben Mbarek, chef de la cellule de vulgarisation agricole.

Le projet vise à garantir la stabilité économique et sociale des agriculteurs du sud tunisien, d’améliorer leurs ressources financières et de les former aux nouvelles techniques d’irrigation, rappelle-t-il.