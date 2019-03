Tunisie – Déclaration de patrimoine : Seulement 15% des partis politiques et 400 associations l’ont fait, selon Tabib

Seulement 15% des partis politiques et 400 associations (sur 20.000) se sont conformés à l’obligation de déclaration de patrimoine. C’est ce qu’a déclaré, vendredi 1er mars 2019, le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib.

Les partis politiques et les associations qui devraient logiquement consacrer les principes de transparence et de redevabilité se voient déroger à la loi n° 2018-46 du 1er août 2018 portant sur la déclaration des biens et intérêts, et la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur public, regrette Tabib, à l’ouverture d’un atelier de travail à Tunis sur le thème “la base de données de la population soumise à la déclaration de patrimoine”.

“La non-conformité de ces partis et associations à l’obligation de déclaration de patrimoine aura des conséquences quasi inévitables sur les prochaines échéances électorales”, a-t-il averti.

“Jusqu’au 28 février 2019, quelque 128.650 personnes ont déclaré leurs patrimoines. Par ailleurs, bien qu’elles ne soient pas concernées par la déclaration, 8.000 personnes sur l’ensemble des déclarants se sont soumises volontairement à cette procédure. Cela ne peut que refléter l’engagement de la société dans la lutte contre la corruption”, s’est-il félicité.

Le président de l’INLUCC appelle, par ailleurs, les partis et les associations dissous à régler leurs situations avec la présidence du gouvernement, indiquant que la suspension de leurs activités ne peut en aucun cas dispenser leurs dirigeants du devoir de déclaration stipulé par le texte de loi.

Il a également fait observer que le plus grand défi de l’INLUCC consiste à garantir la continuité dans l’exécution et le respect de cette loi.

La loi impose à l’INLUCC d’assurer la supervision et le contrôle des déclarants, ainsi que le suivi des questions relatives à la deuxième déclaration en cas de démission, de changement de la fonction, ou encore en cas de changement fondamental dans le patrimoine financier du déclarant.

“L’INLUCC a jusque-là envoyé environ 8.000 avertissements aux réfractaires”, a-t-il ajouté.