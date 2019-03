Le ministère de l’Agriculture et l’UTAP signent une convention-cadre en matière de vulgarisation agricole

Une convention-cadre dans le domaine de la vulgarisation agricole a été signée, vendredi 1er mars, entre le ministère de l’Agriculture et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Elle vise, selon un communiqué du département de l’Agriculture publié vendredi, à mettre en place une expérience pilote de partenariat entre les secteurs public et privé, dans les domaines de la vulgarisation et de l’encadrement agricoles dans les régions accusant un manque en termes de vulgarisateurs agricoles publics. Lequel partenariat permettra d’améliorer le taux d’encadrement des agriculteurs et d’assurer la proximité des services de vulgarisation.

Cette convention a aussi pour objectif de renforcer la connexion entre la profession et la recherche scientifique pour favoriser l’innovation, renforcer le rendement et garantir la durabilité des ressources naturelles.

En vertu de cette convention, le ministère de l’Agriculture s’engage à financer un programme pilote de vulgarisation agricole en matière de santé animale et végétale.

Ce programme, dont le coût s’élève à 6 millions de dinar et qui sera exécuté par l’UTAP, s’étalera sur quatre années et concernera 20 délégations, dans une première étape.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de l’application des recommandations des travaux de la commission mixte 5+5 tenue le 07 janvier 2019 au siège de la présidence du gouvernement et qui a réuni des représentants du gouvernement et de l’UTAP.