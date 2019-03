Les besoins des banques en liquidité se sont quelque peu atténués en janvier 2019, revenant à 15,837 milliards de dinars, après avoir atteint 16,049 milliards de dinars en décembre 2018, selon le rapport de la BCT publié vendredi sur “Les évolutions économiques et monétaires et perspectives à moyen-terme, février 2019”.

Cette légère détente est imputable notamment à un effet expansif induit par les dépenses du Trésor. Le financement du besoin de liquidité a été assuré à hauteur de 81% à travers les interventions de la BCT sur le marché monétaire.

Le reliquat a été comblé via les facilités permanentes de prêt à 24H (3,033 MDT après 3,159 MDT un mois auparavant). L’intervention de la BCT sur le marché monétaire, qui s’est élevée à 12,827 milliards de dinars contre 12,914 milliards de dinars en décembre 2018, a pris la forme d’opérations principales de refinancement (OPR) pour 7 milliards de dinars de swaps de change à des fins de politique monétaire (2,205 milliards de dinars), d’opérations d’achat ferme de bons du Trésor (1,679 milliard de dinars) et d’opérations de refinancement à plus long terme (6 mois), lesquelles sont entrées en vigueur pour la première fois le 5 décembre 2018.

A signaler que ce refinancement à 6 mois est destiné aux banques qui accordent des crédits à moyen et long termes pour le financement de projets d’investissement dans les secteurs productifs (1,943 milliard de dinars). Il est accordé au taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement au titre du dernier appel d’offres, majoré de 25 points de base.

L’atténuation des pressions sur la liquidité bancaire a favorisé une certaine stabilité des principaux taux d’intérêt du marché monétaire. Le taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement et le TMM se sont maintenus, en janvier 2019, à 7,05% et 7,24% en moyenne, respectivement.

